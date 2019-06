Weekend funeste sur les routes du Québec

La fin de semaine a été marquée par un nombre important d’accidents de la route dont plusieurs ont impliqué des motocyclettes.

Le plus récent est survenu dimanche après-midi à Chesterville, près de Victoriaville. Le conducteur de la moto n’a pu éviter une voiture qui venait de s’engager sur la route 161 où il circulait en direction sud. Le motocycliste et sa passagère ont été éjectés de leur véhicule, gravement blessés. Le conducteur de la moto a finalement rendu l’âme.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un motocycliste dans la vingtaine ayant omis de faire un arrêt obligatoire est entré en collision avec un VUS dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à Montréal. Sa moto a été passablement démolie, mais l’homme s’en est sorti vivant avec, toutefois, des blessures importantes au bas du corps.

Samedi après-midi, à Victoriaville, c’est un jeune homme également dans la vingtaine qui s’est retrouvé dans un état critique. Dans ce cas, le motocycliste avait fait preuve de témérité, comme l’a expliqué à TVA Nouvelles le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec.

«C’est une motocyclette à deux roues, mais ce dernier conduisait sur une roue. Alors, évidemment, il a perdu le contrôle, sa motocyclette a heurté un véhicule stationné, lui, il a été éjecté, son casque a été éjecté également et là il se retrouve aux soins intensifs dans un état critique.»

Dans la nuit de vendredi à samedi, un motocycliste de 58 ans s’est retrouvé entre la vie et la mort à L’Épiphanie, dans Lanaudière, après avoir heurté un véhicule stationné, un trottoir puis un poteau.

Il y a quelques jours seulement, «Le Journal de Montréal» soulignait déjà le nombre élevé de motocyclistes, «au moins neuf» selon sa compilation, ayant péri sur les routes du Québec depuis le début mai. Frédéric Lamarche, directeur administratif à l’école de conduite Lauzon, interrogé par «Le Journal», avait lancé un appel à la prudence avec «le beau temps [qui] va enfin commencer en fin de semaine». «Toutes les motos vont sortir. Va falloir que tout le monde redouble de prudence, sinon il va y avoir d’autres morts», avait dit M. Lamarche.

Dimanche, le sergent Denis, de la SQ, a pour sa part, tenu à rappeler certaines règles de sécurité.

«Une règle qui est très importante, et on le répète tout le temps, c’est d’être visible, s’arranger pour avoir des vêtements visibles, d’avoir un casque visible, une motocyclette visible, des réflecteurs en bonne fonction, des phares, etc., [...]. Il faut comprendre que 40 % des collisions mortelles de motocyclettes, ça survient aux intersections, alors il faut s’assurer que les autres usagers de la route nous ont bien vus. [Il faut] garder ses distances aussi puis éviter les angles morts le plus possible.»

Aussi des automobilistes

D’autres accidents graves ont aussi eu lieu en fin de semaine sur les routes. Samedi, le conducteur d’un camion de cuisine de rue a été sérieusement blessé dans une embardée sur l’autoroute 40 à Berthierville.

À Saint-Denis-sur-Richelieu, en Montérégie, un automobiliste a dû être transporté d’urgence vers un centre hospitalier de Montréal après avoir fait une sortie de route tôt samedi matin.

Toujours en Montérégie, à Noyan, un octogénaire est mort vendredi soir après être entré en collision avec un équipement de ferme tiré par un tracteur.

Puis, une femme qui était passagère arrière dans une voiture a perdu la vie vendredi en fin d’après-midi dans une collision frontale avec un autre véhicule sur la route 117 à Grand-Remous, en Outaouais.

Ailleurs que sur les routes, une adolescente de 14 ans est morte vendredi soir après avoir été retrouvée inanimée dans la rivière L’Assomption à Saint-Côme, dans Lanaudière, vers la fin de l’après-midi. Et, dimanche matin, un homme de 42 ans en véhicule tout-terrain a succombé à ses blessures après avoir percuté un arbre dans un secteur boisé près des Escoumins, sur la Côte-Nord.