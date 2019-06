Le beau temps et les festivités qui accompagnent l’été sont bien installés à Montréal, tout comme les consommateurs de cannabis qui ne se gênent pas pour griller des joints un peu partout au centre-ville.

Dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin, Richard Martineau a soulevé le fait que cette drogue est probablement mal contrôlée.

«Montréal n’était pas F1 en fin de semaine, elle était pot! J’habite dans le centre-ville de Montréal, et je m’y promène beaucoup : ça sent le pot c’est incroyable. Sur Sainte-Catherine, de Guy à Berry, ça sent le pot de façon constante. J’étais avec mon fils, on marchait et il se bouchait le nez avec son chandail!», déplore-t-il.

Selon lui, le problème est peut-être lié au fait qu’on a traité le «cannabis comme le cousin du tabac alors que c’est le cousin de l’alcool! Est-ce qu’on laisserait des gens boire de l’alcool sur la rue? Non. Pourquoi on laisse des gens se geler la bine et fumer des gros joints?»

Il aurait fallu faire comme à Amsterdam, où il est interdit de fumer du cannabis dans la rue, assure-t-il.

«Tu fumes ton pot dans les coffee shop, pas dans la rue. Ça aurait été parfait des endroits des cafés où on trouve des gens qui s’y connaissent pour te conseiller, t’encadrer», ajoute-t-il.

«Je suis sûr que de haut on doit voir un nuage vert au-dessus de la Ville!»

