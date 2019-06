Héroux-Devtek avale Alta Précision

Le géant québécois Héroux-Devtek met la main sur Alta Précision, une entreprise montréalaise qui produit notamment du matériel pour les trains et les avions.

Le troisième fabricant de trains d’atterrissage au monde compte ainsi débourser environ 23 millions $ pour racheter toutes les actions en circulation de Alta Précision.

Alta Précision produit déjà des composantes pour des trains d’atterrissage, notamment pour Embraer, Safran, Liebherr et l'armée de l'air américaine. Son carnet de commandes comprend aussi des contrats pour des composantes de train d’atterrissage pour des avions commerciaux d’Airbus et de Boeing.

«L'acquisition d'Alta Précision permet d'étendre notre gamme de produits destinés au secteur commercial en nous donnant accès à de nouveaux programmes et à du contenu supplémentaire sur des plateformes existantes. Elle possède également un carnet de commandes et la capacité manufacturière nécessaire afin de faire croître ses activités actuelles, a indiqué Martin Brassard, président et chef de l'exploitation de Héroux-Devtek, par communiqué, lundi matin.

Alta Précision, qui n’est pas coté en bourse, possède une installation de 72 000 pieds carrés à Montréal et emploie 110 personnes. Son chiffre d’affaires annuel est d’environ 18 millions $.