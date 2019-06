La mairesse Valérie Plante était en entrevue avec Mario Dumont sur les ondes de LCN où elle a parlé des nombreux dossiers qui tiennent son administration occupée au cours des derniers mois.

Laïcité

La mairesse de Montréal a réexpliqué son point de vue face au projet de loi sur la laïcité de François Legault, auquel elle s’oppose notamment grâce à la clause dérogatoire.

«On a toujours fait les mêmes demandes, c'est-à-dire que d’utiliser la clause dérogatoire, c’est une très très mauvaise idée. Ça met fin au débat, débat qui est important, il faut que la population et les groupes qui sont particulièrement ciblés puissent s’exprimer. Si la loi est si bonne que cela, comme on l’entend, qu’elle passe le test judiciaire! C’est la première préoccupation», explique-t-elle à Dumont.

«La deuxième c’est que l’on demande c’est de faire une analyse différenciée selon les genres parce que selon nous, et on n’est pas les seuls à le dire, cette loi n’aura pas le même impact sur les hommes et sur les femmes. Dans une époque où l’on parle de parité, on veut s’assurer que tout le monde participe pleinement à la vie en société, il faut se poser la question. Si on regarde par exemple le taux de chômage d’hommes nouvellement arrivés, versus les hommes qui sont ici depuis longtemps, c’est 1% de différence.»

Le même scénario chez les femmes, c’est presque 10% de différence.

«On a beaucoup de femmes qui viennent du Maghreb. Pour moi, l’émancipation des femmes quand on parle d’une société laïque, des institutions laïques, OUI, mais pas sur le dos de ce que les gens portent. J’ai toujours dit cela, c’est le même discours. Mais encore une fois j’ai dit que j’allais respecter la volonté du gouvernement, c’est sa prérogative, j’ai fait mes représentations avec bonne conscience.»

Inondations

Les gens touchés par les inondations printanières particulièrement dans l’ouest de l’île de Montréal se sont sentis abandonnés, plus particulièrement quand les caméras se sont fermées, et que l’eau s’est retirée.

La mairesse l’a reconnu : «quand c’est le temps d’aller faire le nettoyage, c’est plus difficile. Les Forces armées étaient là pour nous aider, mais pas nécessairement pour enlever les sacs», a admis Mme Plante, sans nécessairement dire que l’armée était partie trop tôt.

Une chose est sûre, elle souhaite être prêtre pour l’année prochaine : «il faut penser au ''avant, pendant et après''. Ce qui n’est pas le cas en ce moment. [...] Nous à la Ville on essaie de donner un coup de main, puis là on se retrouve avec de la population qui nous demande pourquoi les rues ne sont pas nettoyées. On a aussi des tâches à faire, mais on veut absolument aider la population, on sait à quel point c’est éprouvant humainement.»

Transport et commerce

275 places de stationnement seront retirées dans Verdun pour faire place à une piste cyclable, une autoroute de vélo s’installera sur Saint-Denis, des travaux majeurs sont en cours sur Sainte-Catherine et sur la rue Saint-Hubert, les commerçants ont la vie parfois difficile dans la métropole ces jours-ci.

Mais pour Valérie Plate, tout ne va pas si mal.

«Si on veut compétitionner entre autres avec les centres commerciaux qui évoluent dans un environnement où tout est contrôlé, il faut qu’on offre quelque chose de plus. Ça peut être des places, des placottoirs où les gens peuvent aller s’asseoir sans avoir à consommer. Il faut créer une expérience, et l’expérience ça passe aussi par les pistes cyclables.»

Sans minimiser les impacts sur les commerçants, elle précise que Montréal est la première ville à avoir mis en place un programme de dédommagement pour les commerçants.

Selon elle, les difficultés des commerçants locaux sont aussi liées au commerce électronique, en fort augmentation depuis quelques années, et pas au manque de stationnement.

«Je laisse ça de même ou je suis audacieuse et je mets en place des mesures pour inciter les cyclistes, qui on le sait, consomment beaucoup ! Ce n’est pas vrai que de mettre une piste cyclable ça va à l’encontre des affaires, on a plein d’études qui le démontrent. J’ai envie d’amener la ville dans le 21e siècle et lui donner un oumf! Pensons différemment!»

Par ailleurs, elle se dit plutôt méfiante face aux trottinettes électriques en libre service «autorisées par le gouvernement du Québec» qui causent des maux de têtes dans plusieurs villes dans le monde.

«On a décidé d’être proactifs, on a règlement qui encadre où on les place, où elles vont pouvoir circuler, et si ce n’est pas respecté, ce sont les compagnies qui les tiennent qui auront des amendes assez salées, et on pourrait même leur retirer leur permis», assure la mairesse.

***Voyez l’entrevue intégrale avec la mairesse dans la vidéo ci-dessus. ****