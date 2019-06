Le projet parc-nature Turcot devrait être bonifié, estime l'OCPM

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a dévoilé le rapport de la consultation publique sur le projet de nouveau parc-nature dans la cour Turcot ce matin.

Dans son rapport rendu public lundi matin, l'OCPM a émis une vingtaine de recommandations donc celles de revoir la délimitation du territoire étudié en augmentant entre autres la superficie des aires protégées, de renforcer la vigilance concernant la falaise Saint-Jacques et de bonifier le réseau de parcs et espaces verts. Elle en vient aussi à la conclusion que le lien nord-sud (dalle-parc) devrait porter une signature unique, novatrice et emblématique.

L'Office de consultation publique de Montréal a également mentionné que le projet reçoit l'appui d'une majorité de citoyens et présente un potentiel intéressant.

Situé dans le secteur de l'échangeur Turcot, le projet repose sur trois grands axes, soit l'aménagement d'un parc-nature, la réalisation, en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, d'une infrastructure permettant l'implantation d'un lien nord-sud pour cyclistes et piétons et la création d'une entrée de ville verdoyante innovante.

Le rapport commandé par le comité exécutif de la Ville de Montréal en juin 2018 visait à connaître les besoins et les attentes de la population concernant le développement et l'aménagement d'un grand parc dans l'écoterritoire de la falaise Saint-Jacques.