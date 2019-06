Les nouveaux studios de QUB inaugurés sur la colline parlementaire

Les animateurs Antoine Robitaille et Jonathan Trudeau ont inauguré en grande pompe les nouveaux studios de QUB sur la colline Parlementaire, lundi.

Pour l’événement, les animateurs ont notamment reçu en studio la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, et la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

«Honnêtement, avec ce studio – et je sais que nos collègues de Montréal sont à l’écoute – on va les rendre jaloux», a indiqué Jonathan Trudeau, animateur de «Trudeau le midi», une quotidienne d’actualité qui pose un regard d’ensemble sur la société.

«On peut faire notre mise en ondes nous-mêmes, on peut faire du Facebook Live, on peut mettre le son de la télévision [en direct]: dans le fond, on est rendu un vrai studio de radio», a-t-il ajouté, lors de l’émission qui inaugurait officiellement les nouveaux studios situés à l’Assemblée nationale.

Pour sa part, Antoine Robitaille, animateur de l’émission de politique québécoise «Là-haut sur la colline», a souligné l’apport énorme que procurent les nouveaux studios sur la qualité des émissions.

«On sent déjà une différence dans la manière dont on fait les entrevues. Je ne sais pas si c’est perceptible en ondes, mais il y a déjà un bonheur nouveau à faire cette émission pour moi», a-t-il indiqué.

La table en demi-lune permet également de mieux voir et d’interagir plus facilement avec ses invités, a souligné l'animateur.

«Pour ce qui est de la qualité du son, c’est le jour et la nuit, puisqu’on a maintenant un vrai local insonorisé comme il se doit», a ajouté Antoine Robitaille.

Ce qu’ils ont dit

«D’avoir un environnement qui esthétiquement est vraiment bien, qui est à la fine pointe de la technologie, ça va nous donner des opportunités qui sont intéressantes» - Jonathan Trudeau.

«Évidemment, on est ravis d’avoir l’extraordinaire nouveau studio qui nous a été construit avec la plus belle vue sur le parlement» - Antoine Robitaille.