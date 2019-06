Un nouveau variété animal à TVA l’hiver prochain

Les animaux auront une place de choix l’hiver prochain à TVA. Outre les vedettes de la deuxième saison de la téléréalité «Un zoo pas comme les autres», les téléspectateurs découvriront de nombreux animaux de compagnie craquants grâce à un variété animé par Pascal Morrissette.

La nouveauté est attendue quelque part sur les ondes en 2020.

La production originale développée pendant plusieurs mois par Québecor Contenu et Entourage Télévision braquera ses caméras sur différentes espèces en studio. Aux côtés de leur maître, tous les invités sur pattes tenteront de séduire le public afin d’être couronnés l’animal de compagnie préféré du Québec.

Déjà, l’équipe derrière cette émission hebdomadaire en format d’une heure – qui n’a pas encore de titre – vise le marché international.

«Les animaux ont le formidable pouvoir de nous faire vivre toutes sortes d’émotions. Le défi que nous équipes ont relevé était de bien les transmettre à travers un format de divertissement unique et exportable. À voir comment va le monde, on se dit qu’une heure de zoothérapie par semaine ne peut que faire du bien», a laissé savoir Pierre Taschereau, directeur du développement – variétés, marques et contenus chez Québecor Contenu.

La période de recrutement devrait débuter sous peu.