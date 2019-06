Un programme de 10 minutes par jour pour intégrer les immigrants

Grégory Charles a présenté lundi la version bêta de son programme «Je suis Québécois» pour intégrer les nouveaux arrivants.

«Notre programme qui, essentiellement, est 10 minutes par jour, s’attaque à l’histoire du Québec, les institutions du Québec, la culture sous toutes ses déclinaisons et la francisation à travers la chanson», a expliqué l’artiste aux multiples talents lors de l’émission de Mario Dumont sur QUB radio.

Les immigrants peuvent suivre le programme sur leur ordinateur ou encore sur leur téléphone intelligent.

Le programme fait notamment des liens entre différents évènements qui se sont produits au Québec la même année. «Je suis Québécois» fait aussi des liens avec les différentes vagues d’immigration sur le territoire québécois.

«Le but de tout ça, c’est d’expliquer qui on a été comme Québec, qu’est-ce qu’on est maintenant et qu’est-ce qu’on veut être dans le futur», a affirmé Gregory Charles.

L’artiste a raconté que certaines personnes lui demandent d’incorporer plus de chansons québécoises au sein de sa plateforme parce qu’il serait plus facile d’apprendre la langue ainsi.

«On a des gens qui arrivent ici, qui ont des habilités, des aptitudes, des capacités et des rêves. On a une responsabilité quelque part de leur donner le plus d’outils possible pour nous comprendre, de nous trouver cool, de tomber en amour avec l’endroit d’où on est et ensuite de pouvoir réaliser leurs ambitions», a déclaré M. Charles.

Pour lui, c’est important de faire cela afin que les nouveaux arrivants restent sur le territoire Québécois et ne migrent pas vers d’autres villes canadiennes, par exemple.

Selon Grégory Charles, le gouvernement du Québec serait très intéressé par son programme et tenterait de trouver une façon d’y contribuer.

Il ne sait toujours pas à quoi ressemblera la version finale de son projet.