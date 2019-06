Cinq belles terrasses pour un 5 à 7 cet été

L’été, toutes les excuses sont bonnes pour terminer la journée sur une terrasse au soleil.

Par chance, à Montréal, ce ne sont pas les bonnes adresses qui manquent. La ville déborde de terrasses, qu’elles soient situées sur les toits des édifices, sur le bord de l’eau ou encore en plein espace vert. En voici cinq parfaites pour un 5 à 7 :

1. Perché

Son nom le dit bien, cette terrasse est perchée au 4e étage du chic hôtel William Gray. Elle offre une vue incroyable sur la Place Jacques-Cartier et le Vieux-Port. Cette petite oasis urbaine est l’endroit parfait où jaser autour d’un bon verre de vin ou d’un cocktail. À découvrir, si ce n’est pas déjà fait!

153, rue Saint-Amable, 4e étage

2. Cicchetti

Ce joli bar est caché en bordure de l’avenue du Parc, dans le Mile-Ex. Sa terrasse rose est l’un des endroits les plus populaires auprès des gens du quartier. Dès que le soleil est de la partie, la terrasse se remplit et on y boit du bon vin nature accompagné de plats à partager.

6703, avenue du Parc

3. Terrasse Nelligan

L’hôtel Nelligan peut se vanter d’avoir l’une des plus belles terrasses sur toit de la ville. Celle-ci offre une vue sur le Vieux-Montréal, mais aussi sur le fleuve et l’ambiance y est vraiment agréable. La terrasse propose un menu de cocktails très complet.

106, rue Saint-Paul Ouest, 5e étage

4. Marché des Éclusiers

Marché fermier avant tout, mais également restaurant et bar, le Marché des Éclusiers est un magnifique endroit où se réunir entre collègues et amis après une grosse journée de travail. En plus de pouvoir boire de l’excellent vin, de la bière et des cocktails, vous pourrez vous régaler dans un menu qui promeut le concept de la ferme à la table.

400, rue de la Commune Ouest

5. Aire commune

Si vous cherchez un endroit pour danser et lâcher votre fou, Aire commune est LA place où sortir prendre un verre après le boulot le jeudi. Située en bordure du Champ des Possibles dans le Mile-End, la grande terrasse à ciel ouvert, qui est aussi un lieu de coworking le jour, vous accueille pour une soirée arrosée avec vos amis.

5707, avenue de Gaspé