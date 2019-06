Des prix astronomiques pour les billets

Patrice Bergeron a inspiré ses coéquipiers avec un discours rassembleur à quelques heures du sixième match de la finale de la Coupe Stanley. L’essentiel de son message se résumait ainsi : «On est dans une situation où c’est un rêve d’enfant, il faut se rendre compte de l’occasion qu’on a.»

Il y a aussi une autre sorte de rêve. Celui de trouver un billet pour le septième match d’une finale de la Coupe Stanley. Une première depuis 2011 lorsque les Bruins avaient brisé le cœur des Canucks de Vancouver en l’emportant 4 à 0 au cours de l’ultime rencontre.

La rencontre ultime sera diffusée dès 19 heures, mercredi soir, à TVA Sports.

Pour accéder à un siège au TD Garden, il y a une seule recette magique. Il faut s’appuyer sur un compte de banque très bien garni. Le prix d’un seul billet correspond à plus d’un mois d’hypothèque.

À la veille de ce dernier choc entre les Blues et les Bruins, les sites de revente exigeaient une somme colossale pour un billet dans les hauteurs du TD Garden.

Sur le site Stubhub, le billet le moins dispendieux était de 1445 dollars américains pour une place dans la section 320, le dernier balcon. Quand on fait la conversion en dollars canadiens, on parle d’une somme de 1900 dollars. Il restait deux billets à ce prix. Vous pouvez donc inviter l’oncle Fernand pour un petit voyage à Boston. Mais il vaut mieux qu’il ait une grande influence dans votre vie. Il y a une limite à la bonté du cœur.

Avant le début de la finale de la Coupe Stanley, ce même billet dans la section 320 se vendait 856 dollars américains, soit 1135 dollars en dollars canadiens. Encore là, c’était une dépense considérable.

Constance dans la folie

Le Journal de Montréal a consulté trois autres sites de revente, ceux de Ticketmaster, Ace Ticket et Vivid Seats. Encore une fois, c’est la folie.

Sous le coup de 18 h lundi, le billet le moins cher s’écoulait au prix de 1525 dollars américains (2025 dollars en dollars canadiens) sur le site de Ticketmaster. Chez Ace Ticket, c’était 1607 dollars américains (2130 dollars canadiens) et pour Vivid Seats, on parlait de 1461 dollars américains (1940 dollars canadiens). Pour les trois occasions, c’était encore une fois un billet dans la section 300.

Et pour les millionnaires

Si vous rêvez d’un billet à proximité de la patinoire, pour mieux entendre les conversations poétiques de Brad Marchand après un coup de sifflet ou pour entendre la grosse voix de Craig Berube derrière le banc des Blues, vous devrez avoir les poches très profondes.

Pour un billet dans la première rangée de la loge 11 (équivalent de la première rangée de la section des rouges au Centre Bell), le prix affiché était de 14 133 dollars américains sur le site de Vivid seats. En dollars canadiens, ça se résume à 18 750 dollars. C’est le prix d’une voiture compacte. Et on vous rappelle qu’il s’agit du prix pour un seul billet. Le stationnement, la bière, les croustilles et les hot dogs ne sont pas inclus.

Avant l’amorce de la finale, ce même billet pour un septième match se vendait 5179 dollars américains (6870 dollars canadiens).

Les prix pour un billet

Sur Stubhub

De 1445 dollars à 20 000 dollars

Ticketmaster

1525 dollars à 10 000 dollars

Ace Ticket

1607 dollars à 12 075 dollars

Vivid Seats

1461 dollars à 14 133 dollars

Les prix sont en devise américaine