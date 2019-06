Des visiteurs ont été attaqués par des animaux au Zoo de Saint-Édouard

On en sait plus sur les éléments de preuve qui ont mené aux perquisitions du 21 mai dernier au Zoo de Saint-Édouard, en Mauricie. Dans un document déposé par la Couronne, on apprend entre autres que des visiteurs ont été attaqués par des animaux.

Le document en question compte une cinquantaine de pages et on y apprend qu’un bambin de 17 mois aurait été griffé par un macaque en 2015. Trois visiteurs se seraient aussi fait mordre par un zèbre en 2016.

Un jeune enfant aurait aussi été mordu à l’oreille par un lionceau, malgré les recommandations d’agents de la faune à Normand Trahan -propriétaire de l’établissement-, lui demandant de ne plus mettre en contact les visiteurs avec l’animal carnivore.

Deux acheteurs potentiels rencontrés par la SPCA

Deux entrepreneurs qui voulaient acheter le zoo en 2018 ont de plus été rencontrés par la SPCA de Montréal et sont considérés comme des témoins.

Lors d’une rencontre entre Normand trahan et le couple d’Alexandra Magini et Philippe Éthier à l’époque, le propriétaire aurait refusé de soigner un kangourou, préférant attendre qu’il meure.

Normand Trahan aurait aussi gardé dans un livre noir la liste des animaux abattus afin de servir de nourriture aux autres animaux, celle de ceux qui étaient tués pour en faire de la taxidermie et ceux qui serviraient de trophée de chasse.

70 bêtes ont été transférés depuis que la SPCA a pris possession du site.

On saura mercredi si l’avocat de M. Trahan pourra faire entendre les requêtes afin que ce dernier récupère les animaux.