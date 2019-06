Investissement de 10 M$ au Village Vacances Valcartier

Le Village Vacances Valcartier va de l’avant avec un projet d’investissement de 10 M$ pour un nouveau complexe de glissades pour son parc aquatique extérieur.

L’Eldorado comprendra une tour pouvant accueillir six glissades distinctes. Le projet sera réalisé au cours des 6 à 8 prochaines années. Cependant, dès juillet, les deux premières glissades, Salto et Liana, offriront des sensations extrêmes aux visiteurs.

L’Eldorado est un projet de longue haleine qui a nécessité plus d’un an de préparation. Le nouveau complexe sera entièrement réalisé par des entreprises québécoises et canadiennes, a souligné le président et chef des opérations de Groupe Calypso Valcartier, M. Sylvain Lauzon.

Au cours des dernières années, l’entreprise a réalisé des investissements totalisant 75 M$ avec la construction du parc aquatique intérieur Bora Parc, de l’Hôtel Valcartier et de l’acquisition de l’Hôtel de glace.

Les activités du parc aquatique extérieur débutent mercredi à 10h.