La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) revient sur sa décision et confirme que l’accès au Parc de la Chute-Montmorency demeure gratuit jusqu’à nouvel ordre.

La Sépaq avait annoncé, le 29 mai dernier, le remplacement de la tarification basée sur le stationnement par une tarification individuelle au Parc de la Chute-Montmorency ce qui a soulevé les passions.

Dans un communiqué émis mardi, la Sépaq dit avoir «entendu la population de Québec et sa clientèle» et suspend l’application de ces nouvelles tarifications individuelle (6,25 $) et familiale (12,50 $) qui devait entrer en vigueur demain, le 12 juin.

«Sans remettre en question la notion de tarification individuelle, la Sépaq proposera des ajustements tenant compte des préoccupations entendues», affirme-t-on, par voie de communiqué.

Jusqu’à nouvel ordre, seule la tarification actuelle, soit basée sur le stationnement, sera maintenue alors que la Sépaq analyse la situation et révisera sa grille de tarification.

Plus de 900 000 visiteurs fréquentent le Parc de la Chute-Montmorency annuellement dont la moitié provient de l’extérieur du Québec.