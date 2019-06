Les 21 travailleurs de la SQDC dans Rosemont-Petite-Patrie à Montréal se sont dotés d’un mandat de grève illimitée, ce qui a fait osciller dans le rouge le «révolte-o-mètre» de l’analyste politique Jonathan Trudeau, mardi.

«Je suis en beau maudit. Honnêtement, je n’en reviens pas», a-t-il tonné d’entrée de jeu à l’émission «La Joute».

«Ils n’ont pas encore de convention collective. Mon premier réflexe, ça a été de me demander si on pouvait les mettre dehors», a-t-il poursuivi.

L’analyste souligne qu’en dépit de leur taux horaire de 14 dollars l’heure, les employés de la SQDC profitent du régime de retraite des employés du gouvernement, d’un régime d’invalidité et d’assurances médicaments.

«Ils sont prêts à mettre la clé dans la porte pendant des semaines ou des mois pour avoir les mêmes conditions que les employés de la SAQ pendant que les préposées aux bénéficiaires gagnent encore 13 ou 14 dollars l’heure», s'indigne-t-il.

Une comparaison qualifiée de «boiteuse» par sa collègue Caroline St-Hilaire, qui rappelle qu’il est tout à fait légitime pour des employés de se syndiquer et d’exiger des conditions identiques à celles des salariés de la SAQ.

«Est-ce que je trouve que c’est l’idée du siècle? Non, mais je ne compare pas la situation aux préposées aux bénéficiaires, je la compare à celle de la SAQ, mentionne-t-elle. Comment se fait-il que quand tu vends du cannabis, c’est 14 $, et quand tu vends du vin, c’est plus de 24 $ l’heure?»

Rien pour convaincre Jonathan Trudeau d’appuyer la démarche.

«Ce n’est pas pour rien que de plus en plus, les gens décrochent des syndicats, avance-t-il. C’est la technique du couteau sur la gorge, du fusil sur la tempe, de dire que si tu nous ne donnes pas ce qu’on veut, on va te mettre dans le trouble. Ça fait huit mois qu’ils sont en place!»