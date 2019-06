Québec débloque près de 38 M$ pour les parents d’enfants handicapés

Le gouvernement Legault a annoncé 37,8 millions $ supplémentaires pour venir en aide aux parents qui s’occupent d’un enfant handicapé.

De cette somme, 30 millions serviront à bonifier le supplément pour enfant handicapé nécessitant des soins exceptionnels (SEHNSE). Selon le gouvernement, entre 3000 et 4000 pourront profiter de ce programme bonifié «plus flexible et moins restrictif».

Les 7,8 millions restant serviront à «l’amélioration de la qualité de vie des parents qui agissent comme proches aidants auprès de leurs enfants, pour leur permettre notamment de poursuivre leur vie active et de concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle».

«L'annonce d'aujourd'hui démontre clairement la volonté de notre gouvernement de placer les familles au cœur de ses priorités», a déclaré le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, par voie de communiqué.

«Se reconnaître comme proche aidant peut être particulièrement difficile pour les parents d'enfants handicapés, car leur premier rôle est d'abord, et sera toujours, d'être un parent, a ajouté la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais. Nous sommes très sensibles aux situations vécues par ces nombreuses familles et nous nous sommes engagés à mieux répondre à leurs besoins et à améliorer leur qualité de vie.»