Après le film, Denis Villeneuve aux commandes d’une série «Dune»

Les fans de l’univers du roman «Dune» vont avoir de quoi s'occuper pendant des années.

WarnerMedia vient en effet de donner son feu vert à la production d'une série «Dune», sous la houlette de Denis Villeneuve (qui réalise déjà un film sur la saga, prévu pour novembre 2020).

D'après Variety, «Dune: The Sisterhood» se focalisera sur les Bene Gesserit, un ordre religieux féminin dont fait partie Dame Jessica, la mère de Paul Atréides, le personnage principal du film.

La série servira sans doute d’antépisode officieux (rien n'a pour le moment été confirmé) au long métrage, puisque le premier épisode sera réalisé par le cinéaste québécois et Jon Spaihts, auteur du scénario de «Dune», sera également aux commandes de «The Sisterhood».

«Les Bene Gesserit m'ont toujours fasciné. Focaliser toute une série sur un ordre religieux de femmes me semblait être non seulement approprié et inspirant, mais aussi un point de départ dynamique pour une série télé», a indiqué Denis Villeneuve dans un communiqué.