Arrêtée après avoir confronté les intimidateurs de son fils de 9 ans

Une mère de famille excédée par le fait que son enfant se faisait intimider à l’école a confronté ceux qu’elle croyait responsables de ces mauvais traitements, mais c’est finalement elle qui a été arrêtée.

À quelques semaines de la fin des classes, Jamie Rathburn s’est présentée à l’école primaire Greenbrier à Greenville en Caroline du Sud où va son fils de 9 ans.

La mère est entrée dans l’établissement scolaire et s’est rendue à la classe de son fils où attendaient les jeunes avant le début des cours.

L’incident a été filmé et puis publié sur Facebook. Dans la vidéo, on pouvait entendre la femme dire qu’elle ne savait pas à qui elle devait s’adresser, mais «qu’elle ne jouait pas et qu’ils étaient mieux d’arrêter d’embêter son enfant».

La femme a été arrêtée trois jours plus tard et ensuite accusée pour avoir perturbé les cours.

La mère dit qu’elle doit des excuses aux enfants et au personnel de l’école, mais elle maintient que le problème est trop important.

«J’avais tort, mais je ne sais pas comment j’aurais pu faire passer mon message autrement», dit-elle.

La mère dit avoir d’abord utilisé les voies officielles, mais que rien n’a été fait.

En raison de son arrestation, la mère ne peut plus se présenter à l'école ou sur le terrain de l'école.