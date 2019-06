Le gouvernement de la CAQ semble toujours peser le pour et le contre d’appliquer le bâillon ou non sur deux importants projets de loi, soit ceux sur l’immigration et sur la laïcité de l’État.

À quelques jours de la fin théorique des travaux à l’Assemblée nationale, la menace du bâillon est présente plus que jamais pour faire adopter les deux projets de loi importants du gouvernement, à défaut de quoi une prolongation des travaux est aussi envisageable.

Selon l’ancien parlementaire Stéphane Bédard, le projet de loi sur la laïcité de l’État ne peut pas être adopté sous bâillon.

«Il n’y a pas eu assez d’heures de commission et il est trop important, plaide-t-il. C’est à lui [Simon Jolin-Barrette] de montrer qu’il est capable d’aller jusqu’au bout de ses convictions et ça inclut le fait de continuer [les travaux].»

L’analyste politique ne croit pas que le projet de loi se rendra jusqu’à l’automne prochain, mais il estime «nécessaire» que son étude se prolonge pour encore une semaine ou deux. Il met d’ailleurs en garde le gouvernement contre les risques de vouloir se montrer trop «arrogant».

«Si le Parlement n’est pas l’endroit pour contester des projets de loi, alors que reste-t-il? La rue, souligne-t-il. Les contre-pouvoirs vont jouer encore plus fort, ils vont jouer le rôle que les oppositions ne peuvent plus jouer.»

Son collègue Thomas Mulcair abonde dans le même sens, mais souligne que le gouvernement ne peut tout simplement pas adopter cette loi sous bâillon, même en prolongeant la session jusqu’à la Fête nationale du Québec.

«Il va falloir qu’il soit franc-jeu et qu’il n’essaie pas un bâillon avec le projet de loi sur la laïcité de l’État. Il faudrait que ce soit reporté à l’automne.»

Immigration sous bâillon

Pour ce qui est du projet de loi sur l’immigration, le gouvernement pourrait se permettre d’utiliser le bâillon, à l’avis des analystes politiques Stéphane Bédard et Thomas Mulcair. Ce dernier souligne que le Québec a d’ailleurs tout intérêt à se positionner immédiatement sur la question dans un contexte de campagne électorale fédérale à la fin de l’été.

«Le gouvernement de la CAQ doit être capable de montrer clairement sa position, raisonne-t-il. Et l’histoire des 18 000 dossiers mis à la poubelle, il faut que ce soit de l’histoire oubliée parce que ce n’était pas leur meilleur coup.»