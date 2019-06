Festival Mtl en Arts: démocratiser les arts visuels

Le Festival Mtl en Arts présenté à partir du 26 juin sur la rue Sainte-Catherine Est, dans Le Village, souhaite rendre les arts visuels aussi accessibles que possible.

«C’est un festival qui est super amusant, drôle, où tu peux venir avec tes enfants, où tu vas rire et où tu vas t’amuser, a indiqué le porte-parole du festival, Joël Legendre. C’est un festival qui est fait sérieusement, mais tu viens dans un cadre festif. C’est hyper accessible.»

Présenté sur la portion piétonne de la rue Sainte-Catherine Est, Mtl en arts exposera cette année 160 artistes. Plusieurs activités telles que des ateliers adressés aux enfants ainsi que des murales collectives seront également organisées tout au long du festival.

PHOTO COURTOISIE

«Tu n’as pas besoin d’être un fin connaisseur en art pour venir au festival, tu peux juste venir avec ta propre expertise et aimer ou non une œuvre d’art», a poursuivi le porte-parole.

Célébrant cette année sa 20e édition, le festival Mtl en Arts a choisi de miser sur la relève qui se retrouve avec une place de choix à travers l’événement.

«Il y a de plus en plus d’artistes émergents, on leur laisse une grande place. Cinquante pour cent des artistes cette année vont exposer probablement pour la première fois devant des gens, ça je trouve que c’est extraordinaire de pouvoir le faire dans un festival comme celui-là», a poursuivi Joël Legendre.

Le festival Mtl en arts se déroulera du 26 juin au 1er juillet sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Hubert et Papineau.