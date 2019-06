François Legault est tombé dans le panneau, mercredi, en tentant de définir si une alliance était un signe religieux, selon l’analyste politique Stéphane Bédard.

Ce dernier estime que le premier ministre ne doit pas «jouer à l’apprenti-sorcier» et se lancer dans une énumération de ce qui est permis ou non de porter dans le cadre du projet de loi sur la laïcité de l’État, mais plutôt définir les grands principes de la loi.

«Il [François Legault] ne s’est pas mêlé de ses affaires, tranche-t-il. Ce sont des sujets qui sont complexes, il a une formation de comptable, pas de juriste, et ça a paru.»

Son ministre Simon Jolin-Barrette a précisé plus tard que les alliances n'étaient pas considérées comme des signes religieux, précisant ainsi la position floue de son chef.

«Le droit civil s’accommode très bien des principes, on n’est pas dans la common law, explique l’analyste politique et avocat. Notre code civil donne les droits et ensuite il y a une application qui se fait.»

À l’inverse, souligne-t-il, la common law va prévoir toutes les interdictions.

Il craint qu'en se lançant dans ce scénario, le gouvernement replonge dans le psychodrame vécu par le Parti québécois, où l'on en était à mesurer les croix catholiques.

Mais pour Thomas Mulcair, cette interprétation faite par les juges de la loi risque de faire tourner le Québec en rond et de mener, de toute façon, à une énumération de cas devant les tribunaux.

«Ça s’annonce pour être des années et des années de plaisir et de travail pour les avocats devant les tribunaux», note-t-il.

«Des gens vont élever leur famille là-dessus, c’est clair!», d’ajouter Stéphane Bédard.