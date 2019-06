L’aéroport Changi demeure le meilleur au monde

L’aéroport Changi de Singapour demeure au sommet du classement du géant des guides de voyage Fodor. Si des aéroports de l’Asie dominent la compétition, l’aéroport international de Los Angeles arrive en dernière position.

Alors que les vacances approchent pour plusieurs, Fodor a récompensé les meilleurs aéroports du monde dans plusieurs catégories.

Jardins, labyrinthes, haute cuisine : tous les ingrédients sont réunis pour faire de l’aéroport Changi (SIN) le meilleur au monde. En deuxième place se trouve l’aéroport Incheon (ICN) de Séoul, en Corée du Sud, et ses sept jardins intérieurs.

Aux États-Unis, le meilleur aéroport est celui de Hollywood Burbank (BUR), en Californie. Sans être extravagant, Fodor estime qu’il se démarque dans toutes les catégories de base pour profiter d’un vol d’avion, du stationnement aux restaurants.

L’aéroport Heathrow (LHR) de Londres a été sacré meilleur endroit où magasiner, devant l’aéroport Haneda (HND) de Tokyo.

Le meilleur arrêt où manger est un endroit souvent fréquenté par les voyageurs québécois : l’aéroport international de Newark Liberty (EWR).

L’aéroport de Jackson Hole (JAC), au Wyoming, mérite le titre de meilleur «petit» aéroport. Il est situé dans le parc national Grand Teton et offre aux voyageurs un paysage renversant.

Finalement, l’aéroport international de Los Angeles (LAX) arrive à la fin de la liste. Pas moins de 87,5 millions de personnes y ont transité l’an dernier, le quatrième plus haut total du monde. Toutefois, le trafic est un problème majeur pour y entrer et en sortir. Et, selon Fodor, il est compliqué de s’y retrouver au milieu des neuf terminaux.