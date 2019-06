Le premier épisode de «Coroner» sur TVA.ca dès jeudi

Deux semaines avant son arrivée sur les ondes d'addikTV en français, la série canadienne «Coroner» se dévoilera sur TVA.ca.

Le premier épisode de cette production médico-policière mettant en vedette la Canadienne Serinda Swan («Graceland», «Chicago Fire») et Éric Bruneau pourra être visionné dès jeudi, à 19 h, en ligne.

«Coroner» se déroule à Toronto, alors qu'une série de morts suspectes et mystérieuses force Jenny Cooper (Serinda Swan), nouvelle coroner, à former une solide équipe afin d'élucider ces décès. En plus de ce mandat, elle doit composer avec son anxiété. Heureusement, à ses côtés se trouve Liam Bouchard (Éric Bruneau), un homme qui fait plus que l'épauler.

Grâce à cette série, Éric Bruneau a pu défendre son premier rôle substantiel à la télévision anglophone. Son personnage doit composer avec un choc post-traumatique important après avoir participé à la guerre en Afghanistan. L'acteur a doublé sa voix pour la version française.

Composée de huit épisodes, «Coroner» sera offerte à raison d'un rendez-vous par semaine à compter du 27 juin à 20 h. L'oeuvre a obtenu le feu vert pour une deuxième saison.