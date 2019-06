LesPAC vendu à Trader

Le site internet de petites annonces LesPAC a été vendu à Trader Corporation par Mediagrif pour 19 millions $.

Le montant de cette transaction, annoncée mardi par Mediagrif après la fermeture des marchés, sera versé en espèces.

«La plateforme LesPAC est bien ancrée au sein de l'économie québécoise, grâce au talent et au dévouement des employés qui y ont œuvré au fil des ans. Trader aura la chance de pouvoir compter sur une équipe talentueuse, qui sait faire preuve d'innovation dans une industrie en constante évolution», a expliqué le président et chef de la direction par intérim et chef de la direction financière de Mediagrif, Paul Bourque, par communiqué.

La vente de LesPAC s’inscrit dans une volonté stratégique de Mediagrif de ses concentrer sur les activités de commerces interentreprises (B2B) plutôt que vers les consommateurs (B2C).

«Nous sommes persuadés que la vente de nos actifs B2C représente la meilleure avenue pour contribuer à leur pérennité et favoriser un "focus" de nos efforts et investissements dans les secteurs d'activités B2B, qui ont contribué à notre succès et qui font notre force. Nos solutions de gestion stratégique des approvisionnements et de commerce unifié offrent un fort potentiel de croissance, qui mérite qu'on y déploie toutes nos énergies», a précisé Paul Bourque.