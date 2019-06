Motocyclistes téméraires mis hors d’état de nuire sur la couronne nord de Montréal

Les deux motocyclistes téméraires qui ont été filmés le mois dernier en train de fuir les policiers en roulant sur une roue, sur l’autoroute 15 sud, à Mirabel dans les Laurentides, ont finalement été arrêtés, a annoncé la Sûreté du Québec (SQ), mercredi.

Les jeunes hommes de 23 et 24 ans originaires de la couronne nord de Montréal ont été épinglés le 6 juin et ont tous les deux reçu des constats d’infractions de 1541 $ et quatre points d’inaptitude ont été ajoutés à leur dossier de conduite.

La vidéo – largement partagée sur les réseaux sociaux – montrait les deux motocyclistes circuler à haute vitesse sur l’autoroute 15, alors qu’ils «effectuaient des manœuvres dangereuses», a indiqué la SQ.

On pouvait voir les deux hommes circuler sur les voies rapides sur une seule roue, tandis qu’un patrouilleur les pourchassait avec les gyrophares de son auto-patrouille allumés.

C’est une citoyenne qui a signalé cette vidéo à la Sûreté du Québec. Une enquête a alors été ouverte.

Selon les autorités, les deux motocyclistes pourraient faire face à des accusations criminelles de conduite dangereuse et de fuite d’un agent de la paix.

Les deux motos ont été saisies, de même que les casques, à titre de bien infractionnel.