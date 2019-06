La décision du gouvernement Legault de rembourser directement les trop-perçus d’Hydro-Québec sur les factures des clients est une «mauvaise décision à tous les niveaux, sauf politique», croit Mario Dumont.

«Tu demanderais à des gens qui s’intéressent à l’environnement et ils vont te dire que c’est une mauvaise décision, affirme le chroniqueur dans son commentaire sur les ondes de LCN. Au Québec, on paye l’électricité la moins chère en Amérique du Nord. À cause de ça on en gaspille et on va en gaspiller encore plus.»

Il soutient que la CAQ s’est retrouvée acculée au pied du mur en jouant «une carte archi-politique, archi-démagogique, en faisant croire au monde qu’il s’était fait voler de l’argent et qu’on allait le redonner». «C’est tout faux!» s’exclame-t-il.

«Ça n’a pas été volé cet argent-là! ajoute Mario Dumont. Chaque année, ça nous a été redonné, à notre gouvernement. Je comprends qu’on peut dire à la limite que c’est une taxe déguisée, mais il n’y a pas de trop-perçu qui a été volé!»

Le chroniqueur soutient malgré tout que «les gens à la maison, ils ne croient pas ça».

«On aime détester Hydro-Québec! clame-t-il. On aime croire qu’Hydro nous a volés, a mis ça dans un coffre-fort dans les sous-sols, sous la terre, dans une voûte! Et là, avec une cape, François Legault est arrivé avec une barre à clous et le gros coffre-fort, lui il l’a ouvert! Et là, il nous le redonne!»

Mario Dumont concède malgré tout que «c’est beaucoup d’argent, de l’argent réel qu’on va économiser». «Tant mieux pour les ménages à faible revenu, dit-il. Ce n’est pas juste du négatif»

«La CAQ ne veut pas déplaire aux contribuables, conclut le chroniqueur. Il veut être le parti du portefeuille de la classe moyenne et là-dessus, il livre la marchandise aujourd’hui.»

En vidéo ci-dessus, voyez le commentaire de Mario Dumont à l’émission «Le Québec Matin».