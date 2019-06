Trois candidats potentiels pour succéder à Luc Ferrandez

Un mois après le départ inattendu de Luc Ferrandez de la vie politique, TVA Nouvelles a appris que trois candidats potentiels pourraient se disputer éventuellement la mairie de l’arrondissement Plateau-Mont-Royal.

La conseillère d’arrondissement Marie Plourde, la conseillère de ville Marianne Giguère et Glenn Castanheira, un consultant en développement commercial qui a aussi été responsable du soutien aux élus en matière de développement économique, sont les premiers noms qui circulent en lien avec la succession de Luc Ferrandez.

Quand TVA Nouvelles a joint Marie Plourde, cette dernière n’a pas voulu s’avancer, mais admet qu’on cherche une candidature à l’interne.

«On n’est vraiment pas là. Sur le Plateau-Mont-Royal, c’est une équipe tricotée serrée. C’est sûr qu’on regarde à l’interne parce qu’il y aurait une certaine suite logique. On est très ouvert aussi aux autres candidatures», a expliqué celle qui a été élue pour la première fois en 2013.

Mme Plourde a précisé par ailleurs que la lettre de démission de Luc Ferrandez n’avait pas encore été déposée.

Cette lettre sera remise au prochain conseil de ville prévu le 17 juin.

Pour sa part, Marianne Giguère a préféré ne pas commenter pour l’instant la succession de Luc Ferrandez.

Glenn Castanheira, lui, affirme avoir été approché, mais dit que sa décision finale n’est pas prise.

«Je rencontre des gens et je suis en train de réfléchir et me demander si ma candidature serait pertinente, est-ce le bon moment, suis-je la bonne personne? Ma décision sera prise prochainement.»