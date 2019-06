Coeur de pirate soulignera une décennie de musique aux Francos

«Je fais ce que je veux. Ce spectacle, c’est exactement ça», a lancé Béatrice Martin en conférence de presse la veille de son concert du 14 juin à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts en ouverture des Francos de Montréal.

Dans une discussion menée par le journaliste culturel Nicolas Tittley, Coeur de pirate a expliqué «malgré un gros rhume» le processus créatif derrière ce spectacle-événement en collaboration avec le Quatuor esca, qui mettra également en vedette Loud, Milk & Bone, Safia Nolin et Pomme.

En plus d’être l’occasion de revisiter son répertoire 10 ans après la sortie de son premier album et de souligner le succès de son quatrième opus «En cas de tempête, ce jardin sera fermé», cette carte blanche bien méritée après une décennie de carrière musicale est devenue une belle excuse pour travailler avec des amis musiciens.

«J’ai déjà présenté ce concert à Pleyel à Paris et j’étais beaucoup trop nerveuse pour en profiter. Là, c’est un "hometown show". J’ai eu envie d’inviter mes amis pour me donner des "breaks"», s’est-elle exclamée en riant.

Place à la lumière!

Si l’esthétique du spectacle de son précédent opus «Roses» était plus sombre, c’est vers la lumière que Coeur de pirate se lance maintenant. «Sur scène, on sera tous vêtus de blanc. On aura l’air d’être dans une secte», a blagué Béatrice Martin.

Qui dit lumineux ne dit toutefois pas nécessairement plus léger. «J’aime beaucoup quand mes textes plus lourds sont portés par une musique pop dansante. Ça permet de livrer un message tout en passant à autre chose. Ce spectacle ne contient d’ailleurs pas de chorégraphies pour laisser plus de place à la musique, mais je bouge tout de même naturellement. Je ne veux pas tout dire! Il y a aura des cordes et peut-être des confettis. Soyez là, s’il vous plaît!»

Gageons que beaucoup répondront à l’appel.

Les Francos de Montréal se tiendront du 14 au 22 juin à Montréal.