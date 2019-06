Épidémie de rougeole: New York supprime les exemptions religieuses à la vaccination

L'État de New York, confronté à une grave épidémie de rougeole et à un mouvement anti-vaccins croissant, a voté jeudi la suppression des exemptions religieuses que les parents pouvaient invoquer jusqu'ici pour contourner les obligations de vaccination dans les écoles.

Au terme d'un vif débat, les deux chambres du Parlement --qui siège à Albany, capitale de cet État-- ont voté majoritairement pour cette mesure.

Le gouverneur Andrew Cuomo ayant prévu d'entériner le texte dans la foulée, New York va rejoindre une poignée d'États américains, dont la Californie, ayant supprimé les exemptions religieuses.

New York est confronté depuis l'automne à une résurgence de la rougeole dans deux régions: à New York même, dans certains quartiers de Brooklyn à forte population juive orthodoxe, où 588 cas ont été recensés depuis octobre. Et dans le comté de Rockland, dans la grande banlieue new-yorkaise, qui abrite également une forte population orthodoxe, où 266 cas ont été recensés.

La maladie, extrêmement contagieuse et aux complications potentiellement fatales, est arrivée avec des voyageurs venus d'Israël.

Des mesures d'urgence ont été instaurées, obligeant notamment les écoles à exclure les enfants non immunisés sauf pour raison médicale, sans parvenir à éteindre l'épidémie.

Depuis plusieurs semaines, des experts en santé publique appelaient à supprimer les exemptions religieuses, inquiets du nombre croissant de parents anti-vaccins, accusés d'invoquer les exemptions religieuses comme prétexte pour ne pas faire vacciner leurs enfants.

Plusieurs dizaines d'élus ont cependant voté contre le texte, arguant notamment qu'une suppression des exemptions religieuses portait atteinte au Premier amendement de la Constitution américaine, qui protège la liberté religieuse.

«Je crois que (le texte) va trop loin et qu'il empiète trop sur les libertés religieuses», a notamment déclaré le républicain Andrew Lanza.

«L'une des choses qui distinguent vraiment notre pays et qui le rendent formidable est le Premier amendement», a-t-il souligné. «Ce n'est pas parce qu'on demande une exemption religieuse qu'on l'obtient automatiquement», a-t-il ajouté, faisant valoir que les autorités n'avaient qu'à rejeter toute demande considérée comme injustifiée.

Mais les partisans de la suppression de l'exemption ont estimé qu'il fallait prendre une mesure forte face à la pire épidémie de rougeole aux États-Unis depuis 1992, avec 1.022 cas recensés cette année, dans 28 États américains.

«Le fait est que nous avons un mouvement anti-vaccin et que nous devons y répondre en apportant des informations correctes», a déclaré la sénatrice démocrate Shelley Mayer.

«En attendant, nous avons une crise de santé publique (...) L'heure est venue de prendre une décision difficile et de protéger la génération à venir face au danger des maladies infantiles», a-t-elle affirmé.

La rougeole est en forte recrudescence un peu partout dans le monde. Il n'y a eu aucun mort jusqu'ici aux États-Unis, mais le pays, qui avait officiellement éradiqué la maladie en 2000, pourrait perdre ce statut si l'épidémie se poursuivait au-delà de l'été.