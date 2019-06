Festival du solstice d’été: Valérie Plante rappelle les organisateurs à l’ordre

La mairesse de Montréal Valérie Plante a vivement rappelé à l’ordre les organisateurs du Festival du solstice d’été, qui ne fait aucune mention de la Fête nationale sur ses affiches.

«Le 23-24 juin, nous fêtons fièrement la Fête nationale du Québec, a-t-elle déclaré sur Twitter. Je vais exiger des organisateurs du Solstice d’été qu’ils refassent leurs affiches pour mettre en valeur la Fête nationale. S’il y a un moment pour s’afficher, s’affirmer et non s’effacer, c’est celui-là.»

L’Auguste Théâtre, qui organise ce festival prévu du 22 au 24 juin dans l’arrondissement du Sud-Ouest, avait déjà annoncé mercredi qu’il allait modifier les affiches à la suite de la controverse entourant le possible retrait des festivités de la Fête nationale.

L'organisme a été mandaté par l'arrondissement du Sud-Ouest et par la SDC-Les Quartiers du Canal pour présenter la 1re édition de cet événement.

Dans le communiqué annonçant la tenue de l'événement le 3 juin dernier, le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, mentionnait voir «maintenant plus grand avec le festival qui souligne la richesse de nos racines dans un cadre inclusif et rassembleur».