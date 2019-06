Jessica Biel s'affiche aux côtés d'activistes anti-vaccins

La comédienne américaine Jessica Biel se retrouve au centre d'une polémique après avoir rejoint Robert F. Kennedy Jr. pour militer contre un projet de loi encourageant la vaccination.

Le politicien et activiste de 65 ans, connu pour sa position anti-vaccins, a partagé une série de photos où il apparaît aux côtés de l'actrice.

«S'il vous plaît, remerciez la courageuse @jessicabiel pour sa journée très dense et productive dans la chambre des représentants de Californie», a-t-il écrit en légende.

Le projet de loi SB 276, initié en mars dernier par le sénateur de l'État de Californie et pédiatre Richard Pan, pourrait empêcher les exemptions de vaccination sans accord d'un personnel de santé.

S'il passait, il baisserait de 40% le nombre d'exemptions de vaccination.

Mais comme il l'a déclaré au «Daily Beast», Robert F. Kennedy Jr. et son soutien Jessica Biel estiment qu'il n'est pas normal de forcer un enfant à se faire vacciner s'il y est opposé.

«Le plus gros problème de ce projet de loi, et je crois que c'est ce qui inquiète Jessica, c'est que si un docteur a décidé que certains enfants, dans l'État, sont trop fragiles pour être vaccinés, alors la loi pourrait remettre en question son jugement et les forcer à être vaccinés malgré tout», a-t-il expliqué, ajoutant que l'actrice est particulièrement choquée par «la cruauté» de ce projet de loi.

Pas contre la vaccination, mais...

Jessica Biel a réagi à la polémique jeudi sur son compte Instagram en partageant un long message où elle ne se dit pas «contre» la vaccination, mais prône le choix de parents dans certains cas.

«Je ne suis pas contre les vaccinations - je soutiens les enfants qui se font vacciner et les familles qui ont le droit de prendre des décisions médicales éclairées en faveur de leurs enfants aux côtés de leur médecin. Ma préoccupation avec #SB276 concerne seulement les exemptions médicales. Des amis très chers à mon coeur ont un enfant dont l’état justifie une dispense de vaccination. Si ce projet de loi est adopté, il affectera grandement la capacité de leur famille à prendre soin de leur enfant dans cet État.»

«C’est pourquoi j’ai parlé aux législateurs et j’ai plaidé contre ce projet de loi. Non pas parce que je ne crois pas aux vaccins, mais parce que je crois qu’il est important de donner aux médecins et aux familles qu’ils traitent la capacité de décider de ce qui convient le mieux à leurs patients et de fournir ce traitement.»

Elle continue son message en invitant la population à se renseigner plus précisément sur le sujet.