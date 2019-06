«La Fête nationale a toujours été au cœur du Festival du solstice»

Même si aucune mention de la Fête nationale ne figurait sur la première affiche du Festival du solstice d’été, les organisateurs de l’événement montréalais assurent que les célébrations du 23 juin sont au cœur de la programmation du festival.

«La Fête nationale est au cœur de notre Festival du solstice», assure la directrice des communications du Festival du solstice d’été du Sud-Ouest, Julie Bourbonnière, en entrevue avec Mario Dumont jeudi matin.

Rappelons que l’événement, qui a lieu du 22 au 24 juin, a été critiqué pour ne pas avoir fait mention dans ses communications de la Fête nationale.

«Le 23-24 juin, nous fêtons fièrement la Fête nationale du Québec, a notamment écrit la mairesse de la métropole, Valérie Plante, sur Twitter. Je vais exiger des organisateurs du Solstice d’été qu’ils refassent leurs affiches pour mettre en valeur la Fête nationale. S’il y a un moment pour s’afficher, s’affirmer et non s’effacer, c’est celui-là.»

Les organisateurs ne «s’attendaient pas à ce tollé», dit Mme Bourbonnière, qui souligne que le nom de l’événement se veut un rappel des festivités qui avaient lieu en Nouvelle-France dans cette période de l’année, soit de fêter le solstice avant tout.

Elle reconnait que de ne pas avoir clairement fait mention de la Fête nationale sur les affiches était «une erreur». L’organisatrice soulève toutefois que L’Auguste Théâtre, derrière l’événement, a eu un court délai pour préparer la programmation et la promotion : la commande a été approuvée par la Société de développement commercial le 11 mai dernier.

«On ne cherche pas la controverse, on ne veut pas faire de la politique, on veut faire une fête fun, inclusive, qui dure trois jours. [...] On s’excuse d’avoir offusqué des gens, ce n’était pas du tout notre intention», mentionne-t-elle.