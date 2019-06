À la fois pour des raisons diplomatiques qu’économiques, il y a de quoi s’inquiéter des relations extrêmement tendues entre la Chine et le Canada, qui se retrouve «pris en culottes courtes» entre deux géants.

On apprenait dans les derniers jours qu’au plus fort de la crise entre les deux pays – après les arrestations de la directrice financière de Huawei Meng Wanzhou et de deux diplomates canadiens en Chine l’hiver dernier – le premier ministre Justin Trudeau s’est vu refusé une discussion téléphonique avec le premier ministre chinois.

«On s’est fait pogner dans cette affaire-là», dit Mario Dumont, au sujet de l’arrestation Mme Wanzhou à la demande des États-Unis.

La crise diplomatique est tellement importante que Brian Mulroney a recommandé l’envoi en Chine de l’ex-premier ministre Jean Chrétien en tant qu’émissaire du Canada. Ce dernier a répondu qu’à son avis, Ottawa devrait tout simplement libérer la directrice de Huawei.

«Je ne sais pas si on peut faire ça. On l’a arrêtée pour les Américains. On a besoin de bonnes relations avec la Chine, mais aussi avec les États-Unis, note Mario Dumont. C’est incroyable comment le Canada est coincé entre deux géants.»

Toute cette histoire a rappelé à l’animateur ce que lui avait mentionné un diplomate au sujet de la «diplomatie de haut niveau», qui ne se joue pas toujours avec des gants blancs. Selon celui-ci, le Canada aurait dû envoyer un émissaire pour avertir les Chinois et Meng Wanzhou de ne pas mettre les pieds au Canada.

«Notre relation avec la Chine, bâtie sur des années, est virée à l’envers, déplore Mario Dumont. Comme citoyen du Canada, je suis à la fois humilié et inquiété quand je me dis qu’on est un pays du G7 et que, quand mon premier ministre prend le téléphone pour parler au numéro deux chinois, ça ne répond même plus.»

«Ça laisse l’impression que dans un monde de géants, la diplomatie canadienne, dans cette affaire-là, a peut-être été un peu en culottes courtes», conclut l’animateur.