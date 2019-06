Le premier titre posthume de Mac Miller est sorti

Mac Miller apparaît sur le nouveau titre «Time» du groupe d'Anderson .Paak, Free Nationals. Il chante aux côtés de l'artiste Kali Uchis et le morceau a été diffusé par l'animateur Zane Lowe sur la station de radio Beats 1 d'Apple Music, mercredi.

Le morceau soul parle des hauts et des bas d'une relation et, dans son couplet, le rappeur disparu offre des conseils avisés sur une brève séparation. Une partie du passage, en anglais, pourrait se traduire ainsi: «Tu reprends ce qui est à toi, bien sûr, je reprends ce qui est à moi / Et à la fin, tout ira bien, c'est voulu / Tu prends les mauvaises décisions et tout te saoule / Mais ne me quitte pas, ne me laisse pas / Parce que c'est trop beau pour être facile / Ça fait longtemps, et je suis différent maintenant / Merde, ça ira mieux quand tu me verras».

Il s'agit du premier titre posthume du rappeur depuis la surdose qui lui a coûté la vie, en septembre, alors qu'il n'avait que 26 ans.

Mac Miller avait fréquenté Ariana Grande pendant deux ans avant qu'ils ne se séparent en mai 2018.