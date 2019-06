Les Raptors de Toronto champions de la NBA!

Les Raptors de Toronto ont décroché le premier championnat de la NBA de leur histoire en disposant des Warriors de Golden State par la marque de 114 à 110 lors du sixième match de la finale, disputé jeudi soir, à Oakland.

Pascal Siakam a réussi le panier victorieux avec 26 secondes à faire. Stephen Curry a ensuite converti deux tirs à la ligne de lancer franc. Avec 10 secondes à faire, les Warriors n’ont pu profiter d’un revirement de Danny Green en zone offensive pour forcer la tenue d’un septième match. Kawhi Leonard a complété le travail à la ligne de lancer franc.

Leonard a été nommé joueur le plus utile à son équipe au cours des séries éliminatoires. Sa contribution a encore une fois été précieuse lors de ce sixième match, au cours duquel il a enregistré 22 points, six rebonds et trois mentions d’assistance.

Un match électrisant

Les Raptors se sont imposés au terme d’un match enlevant au cours duquel les deux formations se sont échangé les devants.

Les Torontois ont mené le premier quart 33 à 32 et ont prévalu 27 à 25 au deuxième. Menés 60 à 57 à la demie, les Warriors ont pris l’avantage au troisième quart pour prendre une très légère avance de 88 à 86 avec une période à faire. Avec moins de cinq minutes au cadran, les deux formations étaient à égalité 101 à 101.

Une lourde perte

La perte de Klay Thompson a certainement été un point tournant dans cette rencontre pour les Warriors, qui devaient déjà évoluer sans Kevin Durant. Thompson connaissait un fort match avant de subir une blessure à un genou au troisième quart. Il a tenté un retour au jeu, mais a retraité à nouveau vers le vestiaire et n’est pas revenu dans le match.

Thompson a conclu la rencontre avec une production de 30 points. Il a également récupéré cinq rebonds et réussi quatre de ses six tirs de trois points. Il a d’ailleurs dépassé LeBron James au troisième rang des joueurs avec le plus de tirs de trois points en séries éliminatoires en réussissant son 371e au premier quart.

Lowry et Siakam brillent

Du côté des Raptors, Kyle Lowry a livré toute une performance avec une récolte de 26 points, sept rebonds et 10 mentions d’assistance. Il a notamment inscrit les 11 premiers points des siens en début de match.

Pascal Siakam s’est également illustré chez les visiteurs en obtenant 26 points.

Pour les Raptors, il s’agissait d’une cinquième victoire consécutive à l’étranger au cours de ces séries, et d’une quatrième cette saison au Oracle Arena,

Les Warriors ont d’ailleurs disputé leur dernier match dans cet amphithéâtre puisqu’ils se produiront au Chase Center, dans le centre-ville de San Francisco, à partir de la saison prochaine.