L'UPAC doit recruter plus d’enquêteurs ayant une formation universitaire

Pour traquer les bandits à cravate, l’UPAC ne doit plus se limiter à recruter des policiers-patrouilleurs, mais aussi des agents ayant une formation universitaire.

C’est ce que recommande le comité de surveillance du corps de police présidé par l’ex-recteur de l’UQAM, Claude Corbo, qui n’a pas traité dans son rapport des problèmes de dysfonctionnement de l’escouade mis au jour par notre Bureau d’enquête.

«La création d'un corps de police spécialisé dans un domaine d'enquête complexe et n'exerçant aucune fonction de patrouille-gendarmerie est une nouveauté qui exige de nouvelles manières de faire, dont l'embauche d'enquêteurs ayant une formation différente, mais acquérant le plein statut d'agent de la paix», précise le document déposé jeudi à l’Assemblée nationale.

Si l’ex-recteur Corbo ne va pas jusqu'à suggérer d’interdire à un policier ayant obtenu le statut d’enquêteur dans un autre corps de police de devenir limier de l’UPAC, il insiste sur l’importance d’embaucher des gens plus spécialisés.

«La lutte efficace contre la nature et les caractéristiques de la corruption dans les contrats publics requiert impérativement le recours à des compétences diversifiées liées à plusieurs disciplines universitaires. Une expérience de patrouille-gendarmerie et d'enquête policière générale ne procure pas en soi cette diversité de compétences. La présence au sein de l'UPAC et de son corps de police de compétences universitaires spécialisées sera bénéfique au succès accru du travail de lutte contre la corruption dans les contrats publics», ajoute-t-il.

L'École nationale de police doit s'adapter

Claude Corbo croit que l’École nationale de police devrait d’ailleurs adapter son offre de formation pour permettre à des universitaires de suivre rapidement un cours leur permettant d’obtenir le statut d’enquêteur.

Puisque l’UPAC doit devenir un corps de police indépendant, le comité de surveillance demande aussi au gouvernement Legault de hausser le budget accordé à l’escouade.