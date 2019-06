L’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, a évité toute mention de la Fête nationale sur les affiches des festivités du 22 au 24 juin.

Comme pour plusieurs citoyens, la situation a grandement déplu à Richard Martineau qui se souvient d’un cas semblable en 2006.

«Le site de Patrimoine Canada invitait les Canadiens à participer aux célébrations du solstice d’hiver. Il ne voulait pas dire Noël, on disait que c’était plus inclusif. [...] À l’époque aussi, Jean Charest et André Boisclair avaient refusé de souhaiter joyeux Noël aux gens. Maintenant, ce n’est plus Noël qui est tabou, c’est la Saint-Jean», lance le chroniqueur dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous».

Cette volonté d’être inclusif pose problème pour Richard Martineau, qui y voit une dérive du multiculturalisme.

«C’est bien beau ouvrir aux autres, mais faut pas s’effacer. Faut pas s’oublier. C’est drôle, le 1er juillet on ne dit pas que c’est la fête nationale du premier État postnational, on ne dit pas que c’est la fête de la feuille d’érable ou du jour le plus chaud de l’été. On dit que c’est la fête du Canada. Ils n’ont pas peur de le dire. Ben la Saint-Jean, c’est la Saint-Jean. C’est la fête des Québécois.»

