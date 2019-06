Le ministre de l’Agriculture André Lamontagne aurait minimalement dû s’excuser pour le traitement que le gouvernement a réservé à l’agronome et lanceur d’alerte Louis Robert, à la lumière des conclusions dévastatrices du rapport de la protectrice du citoyen déposé jeudi.

«On a voulu banaliser le fait qu’un sonneur d’alerte a voulu dénoncer quelque chose dans un ministère. On a sali sa réputation. Et aujourd’hui, on a un ministre qui n’est même pas capable, au nom du gouvernement du Québec, de s’excuser», déplore l’analyste politique Caroline St-Hilaire.

«Je comprends très bien l’opposition de demander sa démission», ajoute-t-elle.

Même s’il n’était pas en poste au moment de la séquence des événements citée dans le rapport, le ministre Lamontagne a tout de même affirmé qu’il avait lui-même limogé M. Robert – ce qui était faux – et a entaché sa réputation en laissant entendre qu’il y avait d’autres problèmes au dossier de l’agronome, rappelle l’analyste politique Jonathan Trudeau.

«L’imputabilité aurait commandé que le ministre s’excuse au nom de son gouvernement, au nom de son ministère, mais ce n’est pas le principe d’imputabilité qui fait en sorte qu’on peut demander sa tête, souligne-t-il, ce sont carrément les propos que lui [le ministre] a tenus. On parle de responsabilités après le fait.»

D’autant plus, ajoute-t-il, que le sous-ministre à qui on tente de faire porter l’odieux partait déjà à la retraite et n’avait rien à se reprocher, selon le rapport.

Les deux analystes soulignent que le ministre peut se compter chanceux que ces événements surviennent en fin de session parlementaire, autrement les oppositions auraient été beaucoup plus tenaces dans leurs critiques de sa gestion de cette affaire.