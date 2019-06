La rémunération des omnipraticiens a de nouveau créé des flammèches entre les analystes politiques Caroline St-Hilaire et Jonathan Trudeau, jeudi, sur le plateau de l’émission «La Joute».

Depuis 2015, 85,4 millions $ ont été versés en primes aux médecins de famille du Québec pour les encourager à suivre plus de patients. Malgré cela, la ministre Danielle McCann, a annoncé la semaine dernière une nouvelle prime annuelle de 46 M$ pour inciter les omnipraticiens à suivre plus de patients, suscitant ainsi un tollé chez les partis d’opposition... et chez Caroline St-Hilaire.

«Comment se fait-il que nos médecins aient toujours besoin qu’on augmente leur salaire pour pouvoir régler le problème de santé? Il va falloir aussi qu’on me réponde à savoir pourquoi on augmente le salaire des médecins, mais que notre système de santé va toujours aussi mal», se questionne l’analyste.

«Un peu de médecins bashing, ça faisait longtemps!», de répondre avec sarcasme Jonathan Trudeau.

Ce dernier rappelle qu’aucune nouvelle somme n’a été investie pour ces primes et qu’au contraire, la ministre agit exactement comme elle l’avait dit en campagne électorale.

«Le gouvernement proposait d’augmenter la part de la rémunération des médecins qui est faite par capitation, insiste-t-il. [...] Ce qu’on vise à faire, c’est qu’il y ait plus de gens qui soient protégés par le régime, qui soient dans la charge de travail des médecins, et non plus que l’on ne rémunère qu’à l’acte. Pourquoi est-ce qu’on chiale?»

Mais pour Caroline St-Hilaire, on ne peut pas s’insurger que des employés de la SQDC cherchent à augmenter leur salaire de 14 $ l’heure une journée et saluer la rémunération des médecins – qui gagnent en moyenne 300 000 $ par année – le lendemain.

«Ce n’est pas le médecin le problème. Ce sont les collèges de médecins et les syndicats de médecins. Ce sont eux que tu devrais attaquer», a-t-elle lancé à son collègue.

«On peut bien fesser sur les médecins, mais ils essaient quelque chose. Peut-on attendre de voir si ça va fonctionner avant de tirer des conclusions?», demande Jonathan Trudeau.

Voyez le débat enflammé entre les deux analystes dans la vidéo ci-dessus.