Un véhicule défonce un immeuble et manque un enfant de peu

Une voiture qui a défoncé un immeuble à logements d’Eugene en Oregon a terminé sa course à quelques centimètres d’un enfant qui dormait. Le conducteur fait face à de lourdes accusations.

Le conducteur, possiblement sous l’effet de l’alcool, a perdu le contrôle de son véhicule qui a foncé dans l’appartement de la famille Jennings, mardi soir.

«D’un seul coup, nous avons entendu un bruit comme une explosion. On dirait que quelque chose était tombé du ciel», raconte Mike Jennings.

Sa femme a tout de suite accouru dans la chambre de leur fils River. La moitié de la pièce avait disparu et une voiture se trouvait au milieu de la pièce.

La voiture s’est arrêtée à une quinzaine de centimètres du lit de petit River.

«Quelqu’un veille sur lui quelque part, c’est certain», affirme son père.

L’enfant s’en est tiré indemne, mais il a des conséquences psychologiques.

«Il a des cauchemars et parle d’une voiture effrayante et de l’accident. Je ne peux pas m’enlever de la tête l’image de mon fils qui me regarde complètement traumatisé», ajoute le père.

Les policiers ont arrêté Tyler Eiman, 27 ans, qui tentait de fuir les lieux. Selon le père, 15 personnes étaient à sa poursuite.

Le conducteur et ses deux passagers ont subi des blessures mineures. Eiman fait notamment face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et de conduite dangereuse.