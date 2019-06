Britney Spears obtient une injonction d’éloignement contre un ancien ami

Britney Spears et sa famille ont eu gain de cause en cour et obtenu une injonction d’éloignement contre Sam Lutfi, un ancien ami de la chanteuse, pour une durée de cinq ans.

La décision a été rendue jeudi, selon des documents obtenus par la chaîne d’information américaine CNN.

Sam Lutfi devra rester à une distance d’au moins 200 verges (182 mètres) et éviter de faire des déclarations publiques désobligeantes.

Lutfi a soutenu pendant des années qu’il était le gérant de Britney Spears, mais son entourage a indiqué à CNN que ça n’a jamais été le cas.

Il y a 10 ans, la famille de l’interprète de «Toxic» et la chanteuse elle-même avaient fait appel à la justice pour le maintenir à distance. Dans le document déposé en cour, l’entourage de Britney Spears a indiqué que Lufti n’était qu’un «parasite» tentant de profiter de la célébrité de la chanteuse pour en tirer avantage.