Disparition d’une adolescente à Montréal: elle pourrait se trouver à Toronto ou aux États-Unis

La police de Montréal demande l’aide de la population pour retrouver une adolescente de 16 ans portée disparue depuis la fin mai, dans l’ouest de la métropole.

Les autorités craignent pour la sécurité d’Amanda Bédard, puisqu’elle pourrait avoir de mauvaises fréquentations.

La jeune femme a été vue pour la dernière fois à son école le 30 mai dernier.

À la lumière de certaines informations obtenues, les enquêteurs croient qu’Amanda Bédard pourrait se trouver dans la région de Toronto ou aux États-Unis.

L’adolescente mesure 1,65 mètre (5 pi 5 po) et pèse 66 kg (165 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns, mais elle pourrait avoir teint ses cheveux et pourrait aussi porter des verres de contact d’une autre couleur.

La jeune femme s’exprime en français.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec Info-Crime, au 514 393-1133 ou avec le 911.