«Histoire de jouets 4»: Pixar frappe un grand coup

En cette période de suites et de nouvelles versions, les studios Pixar parviennent à nous offrir du nouveau avec «Histoire de jouets 4». Car, oui, Woody, Buzz et tous leurs amis vivent des aventures étonnantes qui plairont autant (sinon plus) aux grands qu’aux petits.

C’était il y a 24 ans. Le tout premier «Histoire de jouets» prenait l’affiche, générant un engouement mérité pour ces jouets qui s’animent dès que leur propriétaire – en l’occurrence un petit garçon – ne les regarde plus. Avance rapide au quatrième volet, en salle le 20 juin. Woody (voix de Tom Hanks en version originale), Buzz l’éclair (voix de Tim Allen), Jessie (voix de Joan Cusack), Zig-Zag (voix de Blake Clark) et toute la bande vivent désormais heureux en compagnie de Bonnie.

La petite fille, couvée par Woody, débute la maternelle et se sent isolée. Lors de sa première journée, elle se confectionne un jouet, Fourchette (voix de François Bellefeuille dans la version doublée au Québec, celle de Tony Hale en anglais), pour lequel elle se prend d’une immense affection. Mais voilà, Fourchette ne comprend pas qu’il est un jouet et se croit toujours un détritus. Lors des vacances de Bonnie et de ses parents, en chemin vers la ville de Grand Basin, il décide de fuir le véhicule récréatif familial pour aller vivre sa vie. Évidemment, Woody se lance à sa poursuite, décidé à le remettre dans le droit chemin: celui d’une vie au service de Bonnie.

La suite des aventures, qu’il est hors de question de raconter afin de ne pas gâcher tout l’immense plaisir de la découverte, amène Woody dans un magasin d’antiquités où il retrouvera la Bergère (voix d’Annie Potts) et fera la connaissance d’une poupée appelée Gaby Gaby (voix de Christina Hendricks) et de ses gardes du corps.

Si «Histoire de jouets 4» débute avec une explication des circonstances du départ de la Bergère et embraye avec les vacances familiales traditionnelles, la deuxième moitié du long métrage d’animation a de quoi surprendre. Dès les scènes dans le magasin d’antiquités, les scénaristes Stephany Folsom et Andrew Stanton, encouragés par le réalisateur Josh Cooley, se laissent aller. On trouve ainsi des références à des films de peur, musique incluse (avec la poupée de ventriloque appelée Benson), du joyeux délire d’enfant facétieux (avec les nouveaux personnages de Ducky et Bunny qui s’amusent à imaginer faire peur à la propriétaire du magasin), etc. Mais le clou demeure Duke Caboom (voix de Keanu Reeves) qui mériterait un film à lui tout seul. Cascadeur canadien abandonné par le petit Réjean, il se livre à toutes sortes de manœuvres destinées à prouver qu’il est le meilleur (on a même droit à un clin d’œil à Spielberg).

La fin est aussi étonnante, bien pensée et redoutable d’efficacité, qu’il y ait ou non un cinquième volet. Avec «Histoire de jouets 4», les studios Pixar livrent le meilleur film de cette franchise et prouvent, une fois de plus, qu’ils sont largement au-dessus de la mêlée.

Note: 4,5 sur 5