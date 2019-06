«MIB Hommes en noir international»: décevant

La présence de Tessa Thompson et de Chris Hemsworth, les deux compères de «Thor: Ragnarok», ne fait pas lever ce nouveau volet, totalement dépourvu d’imagination.

Le plaisir est de courte durée et ne subsiste que le temps de découvrir les raisons qui ont poussé Molly (Tessa Thompson, sympathique) à vouloir intégrer l’équipe des Hommes en noir. Fin limier, elle parvient donc à trouver le QG de New York sur lequel trône O (Emma Thompson, toujours bonne). Elle charge sa nouvelle recrue d’aller à Londres, de prendre contact avec High T (Liam Neeson), chef du bureau britannique, afin d’enquêter sur la présence d’une taupe au sein de l’Agence.

Les choses se gâtent lorsque, comme il se doit, Molly – devenue M – formera un duo de choc avec H (Chris Hemsworth qui confirme ses talents comiques) et tous deux sauveront l’univers connu et inconnu d’une affreuse menace extraterrestre.

L’ombre nostalgique de Will Smith et de Tommy Lee Jones (référencés dans un tableau accroché aux murs du bureau de High T) plane sur ce long métrage poussif de 115 minutes. Dès qu’on entre dans le vif du sujet, les scénaristes Art Marcum et Matt Holloway prennent un malin plaisir à concevoir des scènes qu’on penserait sorties tout droit d’une boîte de Cracker Jack! Calquant la recette des «James Bond», on se retrouve ainsi aux quatre coins du globe – ou presque – sans raison. Le duo d’agents est ainsi transporté au Maroc, en Italie et en France (oui, la Tour Eiffel est intégrée dans l’histoire) de même que de club, en bureau, en forteresse, et ce en moins de temps qu’il n’en faut pour crier «extraterrestres».

Parlant d’espèces intergalactiques, là aussi, on reste un peu sur sa faim, les «E.T.» susmentionnés faisant penser à «Star Wars», «Star Trek» et autres en moins visuellement travaillés malgré un budget de 110 millions $. Il y a bien le petit Pawny (doublé en version originale par Kumail Nanjiani), pion de jeu d’échecs et le duo de méchants «aliens» (incarnés par les danseurs français Laurent et Larry Bourgeois) qui sauvent un peu la mise.

Tout est prévisible, tout est confus (l’abondance de flash-back et d’apartés nuit considérablement) et tout donne l’impression de vouloir noyer le public sous une avalanche d’effets de style afin de lui faire oublier le vide intersidéral d’un scénario écrit à la va-vite. On ressort donc de la projection aussi abruti et fatigué qu’après celle de «Godzilla: roi des monstres», en regrettant qu’une aussi bonne franchise soit ainsi massacrée.

Note : 2 sur 5