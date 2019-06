Victoire des Raptors: Drake euphorique

Drake est plus qu’heureux d’avoir vu les Raptors de Toronto, l’équipe de basket qu’il supporte, remporter la finale de la NBA en prenant le dessus sur les Golden State Warriors. Des images du rappeur en train de sabrer le champagne, enrobé du drapeau canadien et portant des vêtements aux couleurs de l’équipe n’ont pas tardé à être diffusées.

Interrogé à la sortie du match par la presse, la star avait du mal à trouver les mots pour décrire ses émotions. «C’est poétique. C’est poétique..., a-t-il répété plusieurs fois. Vous devez voir ce qui vient de se passer. Cette dynastie est terminée. On a fait ce qu’on devait faire.» Et de féliciter la performance des joueurs stars de l’équipe, tels que Kyle Lowry ou encore Kawhi Leonard.

Drake a maintenant l’intention d’immortaliser la victoire des Raptors en enregistrant deux nouveaux titres, l’un baptisé Omerta et l’autre, en collaboration avec Rick Ross, nommé Money in the Grave.

Ce soir-là, de nombreuses autres célébrités ont tenu à féliciter l’équipe canadienne, mais aussi Drake. «Je suis surtout heureuse pour Drake», a écrit Elizabeth Banks sur Twitter non sans une pointe d’ironie. L’actrice faisait certainement référence à la fameuse malédiction qui voulait que tous les sportifs soutenus par Drake enchaînent les défaites. C’est en cela que la victoire des Raptors est une véritable libération pour la star.