Vive tension entre Mohawks et la municipalité d’Oka

La tension monte d’un cran entre la municipalité d’Oka et le conseil de bande de Kanesatake.

TVA Nouvelles a obtenu une mise en demeure que la municipalité vient d’envoyer aux Mohawks car ces derniers bloqueraient tout développement résidentiel à Oka sous le prétexte qu’il s’agit de terrains revendiqués par la communauté.

Il s’agit en fait d’une réplique de la ville à une mise en demeure que le conseil de bande a fait parvenir en mars dernier à Benoit Dumoulin de la compagnie GBD Construction, lui qui souhaitait faire l’acquisition d’un terrain pour y construire l’éventuel projet de développement du Domaine du Calvaire d’Oka.

«Soyez avisé que de telles campagnes de dissuasion à l’endroit des citoyens de notre municipalité qui ne font qu’exercer leur droit de la manière la plus légitime qui soit, ne serait être tolérée et fera l’objet d’une intervention directe de notre cliente afin de s’opposer à de telles démarches en raison des principes les plus élémentaires en droit civil québécois», a déclaré Me Alain Longval, avocat représentant la municipalité d’Oka.

