«Fin de soirée»: merci Emma Thompson!

La comédie «Fin de soirée» ne convainc jamais vraiment, malgré un sujet en or massif.

Pour son premier scénario de film, Mindy Kaling tient une excellente idée. Katherine Newbury (Emma Thompson) est la seule femme à animer une émission de fin de soirée («late-night talk show») appelée «Tonight». Grâce à sa débrouillardise, Molly (Mindy Kaling), responsable du contrôle de la qualité dans une usine, a décroché une entrevue pour écrire les sketchs de Katherine, qui vient de congédier l’un de ses scribes et qui cherche une femme pour faire bonne mesure, son équipe étant entièrement masculine.

On apprend rapidement de la bouche de la patronne (Amy Ryan) du réseau télévisé que «Tonight» ne sera pas renouvelée. Malgré son humour caustique et son attitude glaciale, Katherine est dévastée, d’autant que la raison invoquée est la perte d’auditoire. Molly abonde dans ce sens, dressant une liste des faiblesses de l’émission. Prête à tout pour ne pas perdre son temps d’antenne, Katherine et ses scénaristes se lancent alors dans une refonte complète de l’émission.

Présentée comme une comédie, le scénario de Mindy Kaling manque de solidité et de fluidité. Voulant à tout prix livrer une réflexion qu’elle espère féroce sur les médias (l’âgisme et la misogynie ne sont que quelques-unes des thématiques abordées), l’auteure effectue une série de constats, certes pertinents, mais peu drolatiques. Puisque le sujet est celui des émissions de fin de soirée, l’humoriste peut inclure des sketches et quantité de «one liners», ces répliques particulièrement saignantes. Or, en les faisant s’enchaîner bout à bout, elle finit par oublier le liant permettant de les souder.

Quel miracle maintient l’intérêt du spectateur tout au long de cette «Fin de soirée» de 102 minutes? La performance d’Emma Thompson, époustouflante de naturel, de causticité et de pertinence, au point qu’on souhaiterait qu’un réseau lui confie une émission de la sorte.

Note: 3 sur 5