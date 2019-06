Groupe Mach dépose une offre formelle pour Transat

L’entreprise immobilière Groupe Mach a déposé une offre d’achat pour Transat A.T. vendredi.

La société mère d’Air Transat a confirmé la réception de l’offre de l’entreprise dirigée par Vincent Chiara par une «une lettre de proposition non contraignante et conditionnelle concernant son intérêt de privatiser Transat. Cette proposition est assujettie à plusieurs conditions, dont l'obtention d'un financement et la mise en œuvre d'un processus de vérification diligente», indique-t-elle par voie de communiqué.

La veille, lors du dévoilement de résultats du deuxième trimestre, elle avait toutefois indiqué n’avoir rien reçu.

Groupe Mach propose le rachat à 14$ par action, ce qui représente près de 527 millions $. L’entreprise serait aidée par Investissement Québec, qui injecterait 120 millions $.

Air Transat est actuellement en négociation exclusive avec Air Canada jusqu’au 26 juin. Le transporteur canadien propose 13 $ par action.