Forcées de siéger toute la fin de semaine pour faire adopter sous bâillon les projets de loi sur l’immigration et la laïcité, les oppositions à Québec ont dénoncé le style de gestion du premier ministre François Legault.

«Je pense que le pouvoir lui monte à la tête, a lancé le leader solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Je pense que la Coalition avenir Québec regarde les sondages, regarde les résultats des dernières élections, et en conclut qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent.»

L’Assemblée nationale n’est pas «une monarchie élective», ajoute le député solidaire.

«François Legault n’est pas le roi du Québec et M. Jolin-Barrette n’est pas son prince, dit M. Nadeau-Dubois. On est dans un système démocratique où il doit y avoir un équilibre entre le pouvoir et les oppositions.»

Les oppositions en ont contre l’imposition de deux bâillons, samedi et dimanche, pour faire adopter la réforme de l’immigration du gouvernement Legault – qui vise à mieux arrimer les immigrants aux besoins des entreprises –, ainsi qu’un projet de loi sur la laïcité qui interdira les signes religieux aux employés de l’État en situation d’autorité, incluant les enseignants et enseignantes.

Projets de loi importants

De son côté, l’opposition officielle fait valoir que les deux projets de loi auront un impact important pour certains groupes.

«On va aujourd’hui, dans le cadre du projet de loi 9, bafouer notre parole, à l’égard des gens qui veulent venir vivre chez nous», a commenté le leader parlementaire libéral, Sébastien Proulx. Avec sa réforme de l’immigration, le gouvernement Legault annulera près de 18 000 dossiers de candidats en attente pour les rediriger vers un nouveau système.

Le projet de loi sur la laïcité, lui, viendra «limiter les droits et libertés de gens sans l’unanimité, sans un large consensus à l’Assemblée nationale, comme ça s’est fait dans le passé», ajoute M. Proulx.

Le Parti québécois a aussi dénoncé l’attitude du gouvernement Legault, alors que le premier ministre a annoncé vendredi qu’il n’hésitera pas à utiliser d’autres bâillons pour imposer ses changements à l’État québécois. Québec contourne ainsi l’apport de l’opposition, déplore leader parlementaire péquiste, Martin Ouellet. «C’est un premier ministre qui veut se fier à sa seule idée comme étant l’idée unique», dit-il.