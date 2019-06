La police demande l'aide du public afin de localiser une adolescente de Candiac portée disparue

La Régie intermunicipale de police Roussillon a émis un avis de disparition afin de localiser une adolescente de 13 ans qui a quitté la résidence familiale de Candiac, en Montérégie, dans la nuit de vendredi à samedi.

«Le 14 juin 2019 à 23 h 30, Émilie Brault est arrivée chez elle après une soirée avec sa mère, mentionne la police dans son avis. Elle est allée se coucher et la disparition a été constatée vers 9 h 20 le 15 juin 2019. Des recherches ont été faites pour la retrouver sans succès.»

La jeune fille a la peau blanche. Elle mesure 1,70 m et pèse 54 kg. Elle a les yeux et les cheveux bruns. Ses cheveux sont longs et bouclés. La dernière fois qu’elle a été vue elle portait des shorts jeans courts et un t-shirt blanc avec l’inscription 1985.

Quiconque possède des informations permettant de localiser Émilie Brault peut communiquer avec le lieutenant en devoir au 450 638-0911 poste 615. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 (800) 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.