Le meurtre et l’enlèvement d’une fillette élucidés... 33 ans plus tard

Un homme du Maine a été arrêté et accusé de l’enlèvement et du meurtre d’une fillette survenue en 1986, au Connecticut, il y a plus de 33 ans, non pas grâce à des avancées technologiques, mais grâce à des preuves circonstancielles.

La petite Kathleen Flynn, 11 ans, avait été violée, étranglée et tuée alors qu'elle rentrait chez elle à pieds de son école.

L’homme accusé est Marc Karun, aujourd’hui âgé de 53 ans, avait soit 20 ou 21 ans lors du meurtre.

Même si la petite a subi un viol, il ne sera pas accusé de ce crime, puisque le délai de prescription pour des accusations allant en ce sens est échu au Connecticut.

Le cauchemar d’une mère

Kathleen Flynn a disparu le 23 septembre 1986 alors qu'elle rentrait chez elle à pieds de la Ponus Ridge Middle School à Norwalk, dans le Connecticut, rapporte CBS News.

Alertée de ne pas la voir revenir de l’école, sa mère s’était rapidement mise à sa recherche dans le quartier. Elle n’a jamais réussi à la retrouver et a signalé sa disparition à la police.

Une grande équipe de recherche a été formée et le corps de la fillette a été retrouvé tôt le lendemain matin, à plus de 30 mètres d'un sentier proche de son école qu’elle empruntait régulièrement pour revenir à la maison.

Nombreux crimes sexuels

Le suspect dans cette affaire avait été condamné dans quatre dossiers distincts concernant des femmes enlevées ou agressées sexuellement avant et après le décès de Kathleen Flynn.

Sans preuve d’ADN concluante, ce sont les similitudes dans ces crimes qui ont finalement conduit à son arrestation, selon un mandat de la police de Norwalk obtenu par le Connecticut Post.

«Plusieurs cas présentent un profil géographique, un modus operandi et des rituels similaires à l'homicide de Kathleen Flynn», a écrit le lieutenant Arthur Weisberger, de la police de Norwalk, dans le mandat.

Les détails de l'arrestation de Karun n'ont pas été dévoilés.

Les archives publiques montrent qu'il a vécu auparavant dans plusieurs villes du Connecticut, dont Norwalk.

Le journal Bangor Daily News rapporte qu'il a déménagé dans le Maine il y a environ six ans. Il est inscrit au registre des délinquants sexuels du Maine comme ayant été condamné en 1989 pour agression sexuelle dans le Connecticut, indique CBS News.

La police de Norwalk a déclaré avoir reçu de nombreux indices au fil des ans sur ce crime, l'affaire restant toutefois non résolue.

Des voisins du Maine ont déclaré au Bangor Daily News qu'ils n'étaient pas surpris par son arrestation en raison de son comportement bizarre au fil des ans. Son voisin d'à côté a raconté au journal que Karun se tenait au bord de la route et saluait les gens qui passaient.

La police de Norwalk a publié jeudi une déclaration de la famille de Kathleen, qui a remercié les enquêteurs.

«Ça continue d'être une période très difficile pour nous et nous ne souhaitons pas émettre d'autres commentaires», a déclaré ses proches par communiqué. Nous demandons aux médias de respecter notre vie privée.»